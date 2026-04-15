Una familia encontró un yacaré en el fondo de su casa
El grupo familiar se sorprendió cerca de la medianoche en el paraje Tres Palmeras, ubicado en la zona de Atocha.
Salta Hoy
15 / 04 / 2026
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Tras la alerta al Sistema de Emergencias 911, llegó la Policía con efectivos de la División Rural y Ambiental, quienes lograron capturar al ejemplar que mide 1,20 metros.
En la vivienda había niños y una mascota, pero afortunadamente no hubo personas heridas.
Este incidente se suma a uno ocurrido en enero, donde se encontraron tres yacarés en la misma zona de Tres Palmeras.
El yacaré será evaluado por veterinarios y podría ser trasladado a una estación de fauna autóctona para su reinserción.