Una familia encontró un yacaré en el fondo de su casa

Tras la alerta al Sistema de Emergencias 911, llegó la Policía con efectivos de la División Rural y Ambiental, quienes lograron capturar al ejemplar que mide 1,20 metros.

En la vivienda había niños y una mascota, pero afortunadamente no hubo personas heridas.

Este incidente se suma a uno ocurrido en enero, donde se encontraron tres yacarés en la misma zona de Tres Palmeras.

El yacaré será evaluado por veterinarios y podría ser trasladado a una estación de fauna autóctona para su reinserción.



