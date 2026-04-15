El camión oncológico hará mamografías y papanicolau en Apolinario Saravia

Las prácticas son gratuitas y se llevarán a cabo hoy y mañana en el hospital de Apolinario Saravia.

Luego se extenderá, el jueves 17 de abril, al hospital de General Pizarro.

En todos los casos también se aplicarán vacunas incluidas en el calendario nacional de inmunización.

Los estudios de mamografías y papanicolau están dirigidos a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama.