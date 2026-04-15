 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El camión oncológico hará mamografías y papanicolau en Apolinario Saravia

El móvil prestará servicios en el sureste de la provincia, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse estos estudios de manera gratuita.

Salta Hoy

15 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las prácticas son gratuitas y se llevarán a cabo hoy y mañana en el hospital de Apolinario Saravia. 

Luego se extenderá, el jueves 17 de abril, al hospital de General Pizarro. 

En todos los casos también se aplicarán vacunas incluidas en el calendario nacional de inmunización.

Los estudios de mamografías y papanicolau están dirigidos a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO