Salta celebra 444 años con un Encuentro de Bandas en la plaza 9 de Julio

La Municipalidad invita a vecinos y turistas a participar del Encuentro de Bandas, que se llevará a cabo en el marco de los festejos por el 444° aniversario de la ciudad y como parte de la agenda del Abril Cultural Salteño.

La propuesta tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 17:30 horas, en la plaza 9 de Julio, donde distintas agrupaciones musicales institucionales ofrecerán un repertorio especial para conmemorar esta fecha significativa para los salteños.

Formarán parte: la banda Municipal “25 de Mayo”; de la Policía de Salta “Santa Cecilia”; la banda “Virgen del Carmen” del Servicio Penitenciario; y la banda militar “Los Infernales” del Ejército Argentino.

La actividad reunirá a vecinos y visitantes en una jornada de celebración y encuentro, donde el público podrá disfrutar de las presentaciones y conocer a los músicos que integran cada una de las agrupaciones.