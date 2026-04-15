Convocan a profesionales para Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, recuerda que está abierta la apertura del proceso de selección para el ingreso 2026 a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos (RISAMCO). Esta formación de posgrado tiene como objetivo consolidar equipos interdisciplinarios preparados para fortalecer los modelos de atención en toda la provincia.

La RISAMCO se desarrolla bajo el marco de la Ley Provincial 8510/25, que define a la residencia como una formación intensiva, remunerada y con dedicación exclusiva. El programa tiene una duración de cuatro años: durante los tres primeros, los profesionales realizan sus prácticas en centros de salud de la Capital y dispositivos específicos como CEDIT y Sumaq Kawsay; el último año se destina al desempeño en hospitales del interior provincial.

Los egresados de esta especialidad estarán capacitados para implementar estrategias de promoción, prevención y asistencia con una perspectiva de continuidad de cuidados, derechos humanos e interculturalidad, promoviendo siempre el abordaje intersectorial y la participación comunitaria.

Requisitos y cronograma

Los aspirantes deben ser argentinos (nativos o naturalizados) o extranjeros con radicación permanente, poseer título universitario habilitado y tener una edad máxima de 37 años y 11 meses al cierre de la inscripción.

El cronograma establecido es el siguiente:

Inscripción: Del 20 de marzo al 20 de abril, de 8 a 12 horas, en la sede de la Secretaría de Salud Mental (Adolfo Güemes 650).

Examen de ingreso: 25 de abril, a las 9 horas, en el aula G-400 de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Entrevistas personales: Del 5 al 15 de mayo.

Adjudicación de plazas: Del 21 al 29 de mayo.

Inicio de actividades: 1 de junio de 2026.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida en carpeta debidamente foliada y caratulada. Para más información, los profesionales pueden dirigirse a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, ubicada en Adolfo Güemes 650, Salta Capital.