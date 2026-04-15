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Motociclista quiso esquivar un gato, cayó y terminó internado

Anoche alrededor de las 23:00, un adolescente que conducía una motocicleta tuvo un accidente en la intersección de Obispo Romero y Lugones.

Salta Hoy

15 / 04 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Según el motociclista, un gato se le cruzó en el camino. Intentó esquivarlo, pero chocó contra el cordón. Como resultado, perdió el control de la moto y cayó al pavimento. 

Fue trasladado en una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo. 

Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y una posible fractura en uno de sus miembros.

 

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