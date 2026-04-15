Motociclista quiso esquivar un gato, cayó y terminó internado
Anoche alrededor de las 23:00, un adolescente que conducía una motocicleta tuvo un accidente en la intersección de Obispo Romero y Lugones.
Salta Hoy
15 / 04 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Según el motociclista, un gato se le cruzó en el camino. Intentó esquivarlo, pero chocó contra el cordón. Como resultado, perdió el control de la moto y cayó al pavimento.
Fue trasladado en una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo.
Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y una posible fractura en uno de sus miembros.