Motociclista quiso esquivar un gato, cayó y terminó internado

[Imagen ilustrativa]

Según el motociclista, un gato se le cruzó en el camino. Intentó esquivarlo, pero chocó contra el cordón. Como resultado, perdió el control de la moto y cayó al pavimento.

Fue trasladado en una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo.

Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y una posible fractura en uno de sus miembros.