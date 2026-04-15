Comercios en crisis: Advierten caída de ventas y buscan reactivar el consumo

El referente también advirtió sobre el uso de tarjetas de crédito, indicando que si bien permiten financiar compras, los altos intereses generan dificultades y reflejan la compleja situación económica, donde incluso se utilizan para gastos básicos.

Además, remarcó que las ventas vienen en caída desde hace más de un año, con pérdida del poder adquisitivo y una fuerte competencia de la informalidad, lo que configura un escenario de emergencia comercial.

Finalmente, Herrera indicó que los comerciantes están reduciendo costos para sostenerse y pidió medidas urgentes, como alivio impositivo y mayor articulación entre los distintos niveles del Estado para enfrentar la crisis.