La ciudad festejará un nuevo aniversario con los vecinos del barrio Hernando de Lerma

La Municipalidad de Salta invitó a toda la comunidad a participar de los actos centrales por el 444º Aniversario de la Fundación de Salta. Por decisión del intendente Emiliano Durand, este año la celebración se traslada al barrio Hernando de Lerma, un sector de la ciudad con una profunda identidad y trayectoria vecinal.

El encuentro tendrá lugar este jueves 16 de abril, a partir de las 10 hs en la intersección de calle Zabala y Santa Fe, en inmediaciones de la escuela primaria Nº 4316, Juana Azurduy de Padilla.

La ceremonia contará con el tradicional desfile cívico-militar y la participación de instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas de la zona, además de las fuerzas armadas y de seguridad.

Durante el acto, la Banda Municipal “25 de Mayo” acompañará con los acordes del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas, mientras que la invocación religiosa estará a cargo del Arzobispo de Salta. Además durante el año, el Ejército Argentino, repartirá el tradicional chocolate patrio.

La elección del lugar rinde homenaje a la historia del barrio, nacido en 1950, cuya Comisión de Vecinos y posterior Centro Vecinal han sido pilares del desarrollo de la zona.