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La AMT defiende la regulación del boleto gratuito y busca evitar abusos

El titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris, sostuvo que la reglamentación del boleto gratuito responde a criterios legales y busca garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente estudian y cumplen condiciones mínimas.

Salta Hoy

15 / 04 / 2026

 

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Además, aclaró que se analizan casos particulares para no perjudicar a estudiantes que atraviesan situaciones complejas, y remarcó que la medida apunta a evitar el uso indebido del beneficio por parte de quienes no cumplen los requisitos.

En ese marco, advirtió que el sistema de transporte atraviesa una crisis profunda por la quita de subsidios, el aumento de costos y la caída en la demanda, lo que obliga a optimizar los recursos disponibles.

Finalmente, destacó que la gratuidad está garantizada por ley y no corre riesgo, pero subrayó la necesidad de aplicar controles y aprovechar la tecnología para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.

 

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