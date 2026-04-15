La AMT defiende la regulación del boleto gratuito y busca evitar abusos

Además, aclaró que se analizan casos particulares para no perjudicar a estudiantes que atraviesan situaciones complejas, y remarcó que la medida apunta a evitar el uso indebido del beneficio por parte de quienes no cumplen los requisitos.

En ese marco, advirtió que el sistema de transporte atraviesa una crisis profunda por la quita de subsidios, el aumento de costos y la caída en la demanda, lo que obliga a optimizar los recursos disponibles.

Finalmente, destacó que la gratuidad está garantizada por ley y no corre riesgo, pero subrayó la necesidad de aplicar controles y aprovechar la tecnología para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.