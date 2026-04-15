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Conflicto por bullying en un colegio: cinco alumnas apartadas de clases

Un conflicto por presunto bullying se registró en el Colegio Secundario General Manuel Belgrano y derivó en un episodio de tensión cuando el padre de una alumna ingresó al establecimiento y dañó la puerta de acceso.

Salta Hoy

15 / 04 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Según la información, el caso involucra a cinco estudiantes de tercer año —entre agresoras y víctima— que fueron apartadas de clases hasta la próxima semana mientras se analiza la situación.

Desde la institución aclararon que la medida no alcanza a todo el curso.

También trascendió que una de las alumnas señaladas como agresora habría sido trasladada previamente desde otra institución por conductas similares.

Las autoridades educativas intervienen para esclarecer lo ocurrido y definir las medidas correspondientes.

 

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