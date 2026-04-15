Motocicletas, principales protagonistas de siniestros viales

La jefa de Accidentología Vial del Departamento de Criminalística, subcomisaria Andrea Puca, informó que durante 2025 se registraron 3927 intervenciones por siniestros viales, con 130 víctimas fatales, destacando que las motocicletas concentran la mayor cantidad de casos y representan cerca del 79% de las muertes.

Además, el estudio identificó los puntos más críticos de la ciudad donde se repiten los accidentes, como avenidas principales e intersecciones clave, y remarcó que la principal causa está vinculada a errores humanos y el incumplimiento de las normas de tránsito.