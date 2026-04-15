“No sabemos dónde más ajustar”

Advirtió que la caída de la coparticipación y el aumento de costos obligaron a los municipios a realizar fuertes recortes en su funcionamiento, incluyendo gastos, sueldos y asistencia social, en un contexto cada vez más complejo.

En ese marco, también puso en duda la posibilidad de implementar nuevas formas de financiamiento para obras, al considerar que la situación económica actual limita la capacidad de aporte de los vecinos.