Virgili denunció que frenan la intervención en La Merced

El diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Salta, Eduardo Virgili, cuestionó la falta de avances en el pedido de intervención del municipio de La Merced, al señalar que existe una grave crisis institucional agravada por hechos recientes y denuncias de irregularidades.

El legislador sostuvo que, pese a los reclamos del Concejo Deliberante y de vecinos, el tratamiento del proyecto fue rechazado en la Cámara, lo que —según indicó— responde a una decisión política de evitarla intervención y proteger al intendente.

Finalmente, remarcó que la situación es “gravísima” y que la intervención es necesaria, al considerar que la Cámara tiene las herramientas para avanzar, aunque el proyecto continúa sin tratamiento en comisiones.