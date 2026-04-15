 imagen

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Virgili denunció que frenan la intervención en La Merced

Apuntó a una defensa del intendente.

Salta Hoy

15 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Salta, Eduardo Virgili, cuestionó la falta de avances en el pedido de intervención del municipio de La Merced, al señalar que existe una grave crisis institucional agravada por hechos recientes y denuncias de irregularidades.

El legislador sostuvo que, pese a los reclamos del Concejo Deliberante y de vecinos, el tratamiento del proyecto fue rechazado en la Cámara, lo que —según indicó— responde a una decisión política de evitarla intervención y proteger al intendente.

Finalmente, remarcó que la situación es “gravísima” y que la intervención es necesaria, al considerar que la Cámara tiene las herramientas para avanzar, aunque el proyecto continúa sin tratamiento en comisiones.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO