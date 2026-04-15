Tragedia de Av. Paraguay: Impactantes testimonios de víctimas lesionadas y familiares

El fiscal penal Daniel Espilocín representa a la Fiscalía Penal 2, acusando a Luciano Nahir López de homicidio simple y lesiones graves y leves tras el siniestro vial del 17 de marzo de 2024.

Un familiar de una víctima fatal recordó el dolor por la pérdida de su hermana, mientras que cinco sobrevivientes compartieron cómo las lesiones afectaron sus vidas.

Los jueces Claudia Romero Nayar, Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah decidieron un cuarto intermedio hasta este miércoles para continuar con las declaraciones.

La Fiscalía sostiene que López conducía alcoholizado a 103 km/h cuando perdió el control del vehículo y embistió a los peatones.



