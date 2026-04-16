Atta Gerala fue absuelto en la causa por el robo de rieles en el norte de la provincia

El veredicto fue dictado este miércoles por el Tribunal Oral Federal N°2, que condenó por el caso a un policía.

La audiencia comenzó con la instancia de últimas palabras. Tanto Gerala como el oficial subayudante Mauro Rodríguez optaron por no declarar.

Gerala había llegado a juicio acusado de contrabando de mercadería triplemente agravado, por la cantidad de intervinientes, su condición de funcionario público y el valor de lo transportado.

Además de robo agravado y malversación de caudales públicos.

El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación y quedó libre de cargos.

En contraste, Rodríguez fue hallado culpable de cohecho pasivo y recibió una condena de tres años de prisión condicional, sumado a la inhabilitación perpetua para la función pública.

Además le impuso la prohibición de circular o residir en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, por las amenazas denunciadas por comunidades originarias del lugar.