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Atta Gerala fue absuelto en la causa por el robo de rieles en el norte de la provincia

El exintendente de Morillo enfrentaba acusaciones graves, pero el tribunal no encontró pruebas suficientes.

Salta Hoy

16 / 04 / 2026

 

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El veredicto fue dictado este miércoles por el Tribunal Oral Federal N°2, que condenó por el caso a un policía. 

La audiencia comenzó con la instancia de últimas palabras. Tanto Gerala como el oficial subayudante Mauro Rodríguez optaron por no declarar. 

Gerala había llegado a juicio acusado de contrabando de mercadería triplemente agravado, por la cantidad de intervinientes, su condición de funcionario público y el valor de lo transportado. 

Además de robo agravado y malversación de caudales públicos. 

El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación y quedó libre de cargos. 

En contraste, Rodríguez fue hallado culpable de cohecho pasivo y recibió una condena de tres años de prisión condicional, sumado a la inhabilitación perpetua para la función pública.

Además le impuso la prohibición de circular o residir en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, por las amenazas denunciadas por comunidades originarias del lugar. 

 

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