Un menor en crisis generó preocupación en el Monoblock Salta

La presencia de una ambulancia y de la policía alarmó a los vecinos y transeúntes.

La emergencia se debió a un menor de unos 15 años de edad con pensamientos de autolesionarse o atentar contra su vida.

Los médicos del SAMEC confirmaron que el joven estaba en condiciones normales.

A pesar de la situación, la familia solicitó a la policía no intervenir, mientras se ofreció ayuda profesional para asistirlos en procura del bienestar del menor.