Un menor en crisis generó preocupación en el Monoblock Salta
Una alerta generó momentos de nerviosismo, anoche alrededor de las 21:30, de los vecinos residentes en el histórico edificio de Sarmiento y Entre Ríos.
Salta Hoy
16 / 04 / 2026
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La presencia de una ambulancia y de la policía alarmó a los vecinos y transeúntes.
La emergencia se debió a un menor de unos 15 años de edad con pensamientos de autolesionarse o atentar contra su vida.
Los médicos del SAMEC confirmaron que el joven estaba en condiciones normales.
A pesar de la situación, la familia solicitó a la policía no intervenir, mientras se ofreció ayuda profesional para asistirlos en procura del bienestar del menor.