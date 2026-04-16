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¿Reto viral?: La Justicia investiga dos casos de amenazas de tiroteo en Colegios de Salta

En las últimas horas se generó un gran revuelo en redes sociales debido a pintadas encontradas en un baño del Colegio Aráoz, en la zona sur de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

16 / 04 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El texto hablaba de un supuesto tiroteo programado para el viernes 17, lo que alarmó a padres y autoridades. 

Fue descubierto a las 18:00 y con el tiempo, se descubrió que la amenaza podría ser parte de un reto viral en redes sociales que afecta a varios colegios en diferentes provincias del país. 

La policía y la justicia están investigando los incidentes, que también se reportaron en Buenos Aires y CABA, y las provincias de Tucumán, Córdoba y Mendoza. 

Se considera que estos escritos constituyen intimidación pública, un delito que tiene penas de hasta seis años de prisión. 

Además del Colegio Aráoz del Barrio Intersindical, Radio Salta confirmó que hay otro establecimiento educativo de capital, donde la justicia investiga las amenazas por tiroteo.

El Ministerio de Educación anunció sanciones severas para los responsables una vez que sean identificados. 

 

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