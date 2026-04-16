En San Lorenzo, un vecino fue víctima de una estafa relacionada con la poda de un árbol
Cuatro hombres se presentaron en su domicilio y ofrecieron realizar el trabajo por 30 mil pesos. Sin embargo, al finalizar, le exigieron 300 mil pesos.
Salta Hoy
16 / 04 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
El dueño de la vivienda se negó a pagar esa suma, pero los estafadores no se retiraban.
Finalmente, el hombre accedió a pagar 200 mil pesos y les entregó un par de borcegos y un pantalón para completar el monto.
Tras darse cuenta de la situación, presentó una denuncia en la comisaría local y ahora la justicia investiga una supuesta estafa.