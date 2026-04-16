El Campo en alerta: Suba de costos, pedidos de previsibilidad y rutas en crisis
Así lo dijo por Radio Salta, Pedro Arias, presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO).
Salta Hoy
16 / 04 / 2026
Arias señaló que el sector agropecuario se mantiene activo, con buena producción y sin despidos, aunque afectado por el aumento del combustible, fertilizantes y agroquímicos debido al contexto internacional.
El titular de Prograno remarcó la necesidad de reglas claras y previsibilidad, destacando la importancia de un único tipo de cambio para poder planificar la actividad y evitar distorsiones económicas.
Además, expresó su preocupación por el mal estado de las rutas, que eleva costos y representa un riesgo, y pidió al Gobierno obras para mejorar la competitividad del sector.