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Ajuste en Aguas Blancas: Advierten crisis por caída de ingresos y baja recaudación

Por Radio Salta lo dijo Adrián Zigarán, interventor del municipio de Aguas Blancas.

Salta Hoy

16 / 04 / 2026

 

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Zigarán explicó que el municipio decidió aplicar un ajuste preventivo suspendiendo subsidios, ayudas y aportes ante la caída sostenida de la recaudación nacional, lo que reduce los fondos que llegan a provincias y municipios. Señaló que, aunque la comuna está estable, buscan anticiparse a un escenario más complejo y generar conciencia sobre la situación económica.

Remarcó que uno de los principales problemas es la baja recaudación local y la falta de cultura de pago de impuestos, lo que limita la capacidad del municipio para sostener servicios. Aun así, aseguró que los servicios están garantizados y destacó inversiones en maquinaria, aunque insistió en la necesidad de mayor compromiso de la población.

Finalmente, Zigarán advirtió que el panorama a futuro es preocupante, con varios meses consecutivos de caída de ingresos y dificultades que podrían agravarse, incluso afectando el pago de sueldos y aguinaldos en distintos municipios. También cuestionó el crecimiento del empleo público sin recursos suficientes y pidió tomar conciencia de la situación.

 

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