Nuevo espacio político busca “recuperar valores” y proyectarse al 2027

Patrón Costas explicó que el Partido de la Reconquista nace como una fuerza provincial integrada por ciudadanos de distintos ámbitos, con el objetivo de recuperar valores y formas de hacer política que, según indicó, se fueron perdiendo.

Aseguró que no responde a ningún referente nacional y que busca construir una verdadera vida partidaria.

El dirigente señaló que el espacio está abierto a sumar nuevos integrantes, incluso dirigentes de otros partidos que compartan sus principios. Indicó que ya comenzaron a incorporarse referentes en actividad y que se encuentran en una etapa de armado político y técnico, destacando que no se trata de una ruptura de otro partido sino de una construcción desde cero con identidad propia.