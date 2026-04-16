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Los estudiantes pierden más de 30 días de clases por año en Argentina

Lo dijo Massimiliano Pisani, analista de relaciones gubernamentales de Argentinos por la Educación.

Salta Hoy

16 / 04 / 2026

 

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Pisani advirtió que, aunque por ley se establecen entre 180 y 190 días de clases, en la práctica no se cumplen y se suman nuevos problemas como el ausentismo estudiantil.

Señaló que, en promedio, los alumnos faltan más de 30 días al año, lo que equivale a casi un año completo de clases perdido a lo largo de toda la trayectoria escolar.

El especialista indicó que uno de los principales obstáculos es la falta de datos precisos y públicos sobre el ausentismo, lo que dificulta abordar el problema en cada provincia.

Aun así, sostuvo que se trata de una problemática generalizada que atraviesa a todo el país y a todos los sectores sociales.

Además, Pisani señaló que la situación educativa también se ve afectada por las condiciones del sistema, como los bajos salarios docentes, conflictos laborales y deficiencias estructurales.

Remarcó que la responsabilidad es compartida entre el Estado, las familias, los docentes y los propios estudiantes, y advirtió sobre una pérdida de valor de la escuela, donde incluso muchos alumnos faltan por falta de motivación.

 

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