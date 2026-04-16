Madile defiende la gestión cercana y avanza en temas disciplinarios y regulación urbana
El presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, destacó la importancia de atender las demandas cotidianas de los vecinos, señalando que problemas como baches, veredas o alumbrado sí impactan en la calidad de vida y deben ser prioridad.
Salta Hoy
16 / 04 / 2026
Además, se refirió al caso del concejal Carlos Casasola, indicando que se convocará a la Comisión de Disciplina y Juicio Político para analizar la información judicial y definir los pasos a seguir.
También recordó que en el caso de Pablo López ya se actuó según la Carta Orgánica Municipal.
Madile también se refirió a la necesidad de regular las motocicletas eléctricas.
Señaló que actualmente existe un vacío legal sobre su uso y circulación, ya que no están claramente contempladas como motos ni como bicicletas. Indicó que se está trabajando en una normativa específica para ordenar su uso.