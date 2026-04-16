Emiliano Durand reclama por fondos y obras

Durand señaló que, pese a la caída de recursos, el municipio continúa realizando obras públicas y acompañando a los vecinos con capacitaciones y oportunidades.

Cuestionó la distribución de los fondos, indicando que la mayor parte queda en Nación sin un retorno en servicios, y expresó que su principal objetivo es generar más empleo y mejorar la calidad de vida de los salteños.