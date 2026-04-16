Emiliano Durand reclama por fondos y obras
Dijo: “de cada 8 pesos, 6 se los lleva Nación”.
Salta Hoy
16 / 04 / 2026
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Durand señaló que, pese a la caída de recursos, el municipio continúa realizando obras públicas y acompañando a los vecinos con capacitaciones y oportunidades.
Cuestionó la distribución de los fondos, indicando que la mayor parte queda en Nación sin un retorno en servicios, y expresó que su principal objetivo es generar más empleo y mejorar la calidad de vida de los salteños.