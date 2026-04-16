Crisis institucional en el Concejo Deliberante de Cafayate
Se detectaron irregularidades en la registración administrativa de las sesiones.
Salta Hoy
16 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Actas de varias reuniones no fueron firmadas ni redactadas adecuadamente.
La concejal Romina Cabezas alertó sobre esta situación y pidió que se regularice el funcionamiento administrativo del cuerpo legislativo.
La propuesta de convocar a exconcejales para firmar actas de forma retroactiva generó un fuerte rechazo.