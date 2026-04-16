Crisis institucional en el Concejo Deliberante de Cafayate

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Actas de varias reuniones no fueron firmadas ni redactadas adecuadamente.

La concejal Romina Cabezas alertó sobre esta situación y pidió que se regularice el funcionamiento administrativo del cuerpo legislativo.

La propuesta de convocar a exconcejales para firmar actas de forma retroactiva generó un fuerte rechazo.