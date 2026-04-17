Se viene la primera “Peña en tu Barrio” con shows en vivo y feria en Alto La Viña

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y vecinas a participar de la primera edición de “Peña en tu Barrio”, una nueva propuesta que busca vivir la cultura a través del encuentro, la música y la danza en distintos barrios de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo este sábado 18 de abril, de 16 a 20 horas, en el Anfiteatro de Alto La Viña, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se presentará la Banda Municipal “25 de Mayo” y artistas invitados como Lunan, El Teclado del Zurdo, Tilcara Guzmán y el dúo Celag. Además, el cronograma incluirá la participación de talentos locales y artistas emergentes como Valentino Albornoz, Carlos Farfán, Luciano Rojas y David Escobar, junto a academias de danza de la zona como Chaco Adentro, El Retruco y El Amancay.

El evento también contará con food trucks y una feria de emprendedores del barrio, donde los asistentes podrán recorrer distintos stands, apoyar la producción local y participar por premios.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, destacó la importancia de esta iniciativa: “Este sábado lanzamos ‘Peña en tu Barrio’, un ciclo de música con propuestas de folklore y cumbia en el Anfiteatro de Alto La Viña. Será una jornada con shows gratuitos para disfrutar en familia o con amigos, con food trucks y una propuesta pensada para pasar una tarde diferente”.

En ese sentido, agregó: “Es la primera edición de un ciclo que vamos a llevar a distintos puntos de la ciudad, acercando la cultura a cada barrio y generando espacios de encuentro para los vecinos”.

Además, remarcó la participación abierta a nuevos talentos: “Habrá un escenario abierto para quienes estén dando sus primeros pasos en la música. Queremos que este espacio también sea una oportunidad para que artistas emergentes puedan mostrarse”.

Por su parte, Manuel, integrante de El Teclado del Zurdo, expresó: “Vamos a presentarnos este sábado con la banda y compartir un repertorio de clásicos tropicales para toda la familia. Los esperamos para disfrutar juntos de una tarde a pura música, y quienes se animen también van a poder sumarse a cantar con nosotros”.

En tanto, desde el dúo Celag señalaron: “Invitamos a todos a sumarse a esta propuesta y compartir una tarde folclórica en el barrio. Siempre recibimos una gran respuesta del público en este espacio y estamos muy contentos de volver a presentarnos”.