Amenazas de tiroteo en escuelas: En Salta hay más de 20 establecimientos afectados

En más de 20 establecimientos educativos de nuestra provincia se encontraron mensajes en los baños, donde se mencionan palabras que se repiten: tiroteo, muerte y matar.

Como respuesta, algunas instituciones educativas comenzaron a tomar medidas de seguridad.

Enviaron una nota a los padres pidiendo autorización para que personal policial revise las mochilas de los chicos en el ingreso escolar.

Además, se les solicita a las familias que revisen las mochilas de sus hijos antes de salir de casa.

Las autoridades se mostraron preocupadas por la situación y buscan garantizar la seguridad de los estudiantes.



