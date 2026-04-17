Amenazas de tiroteo en escuelas: En Salta hay más de 20 establecimientos afectados
Se registraron en escuelas de la Capital y del interior de la provincia estas amenazas relacionadas con un reto viral de redes sociales y que se replicó en varias provincias del país.
Salta Hoy
17 / 04 / 2026
En más de 20 establecimientos educativos de nuestra provincia se encontraron mensajes en los baños, donde se mencionan palabras que se repiten: tiroteo, muerte y matar.
Como respuesta, algunas instituciones educativas comenzaron a tomar medidas de seguridad.
Enviaron una nota a los padres pidiendo autorización para que personal policial revise las mochilas de los chicos en el ingreso escolar.
Además, se les solicita a las familias que revisen las mochilas de sus hijos antes de salir de casa.
Las autoridades se mostraron preocupadas por la situación y buscan garantizar la seguridad de los estudiantes.