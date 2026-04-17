Desbaratan una red de prostitución y trata en avenida Artigas

En ese terreno que tiene decenas de metros de fondo existen varios inmuebles y departamentos y prácticamente no es visible desde la calle.

Fuentes federales confirmaron que se trata de una investigación sobre explotación sexual de mujeres, y menores de edad, causa iniciada en el fuero provincial pero que traspasados los límites de jurisdicción se convirtió en un caso federal de relevancia impensada.