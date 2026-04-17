 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Desbaratan una red de prostitución y trata en avenida Artigas

Personal de Gendarmería Nacional, allanó una serie de inmuebles ubicados en un pasillo que tiene una salida enrejada y sin acceso público sobre avenida Artigas.

Salta Hoy

17 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En ese terreno que tiene decenas de metros de fondo existen varios inmuebles y departamentos y prácticamente no es visible desde la calle.

Fuentes federales confirmaron que se trata de una investigación sobre explotación sexual de mujeres, y menores de edad, causa iniciada en el fuero provincial pero que traspasados los límites de jurisdicción se convirtió en un caso federal de relevancia impensada.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO