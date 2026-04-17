Todo listo para Chachingo Wine Fair en Salta

Por Radio Salta, Alejandro Vigil, creador de Chachingo Wine Fair, expresó su entusiasmo por regresar a Salta con la feria, destacando el encuentro con bodegas, enólogos y el público local.

También remarcó la importancia de combinar el vino con la gastronomía y valoró la participación de productores de la región.

Vigil advirtió sobre una caída del consumo en el contexto económico actual, tanto a nivel nacional como internacional.

Señaló cambios en los hábitos, menor consumo de alcohol y la aparición de nuevos competidores, aunque destacó que aún hay oportunidades de crecimiento y la importancia de seguir promoviendo el vino.