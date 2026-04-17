Todo listo para Chachingo Wine Fair en Salta
El encuentro, creado por el reconocido enólogo Alejandro Vigil, reúne a más de 40 bodegas de todo el país, destacando especialmente las etiquetas de los Valles Calchaquíes. Se desarrollará hoy y mañana desde las 19:00 en el Centro de Convenciones de Limache.
Salta Hoy
17 / 04 / 2026
Por Radio Salta, Alejandro Vigil, creador de Chachingo Wine Fair, expresó su entusiasmo por regresar a Salta con la feria, destacando el encuentro con bodegas, enólogos y el público local.
También remarcó la importancia de combinar el vino con la gastronomía y valoró la participación de productores de la región.
Vigil advirtió sobre una caída del consumo en el contexto económico actual, tanto a nivel nacional como internacional.
Señaló cambios en los hábitos, menor consumo de alcohol y la aparición de nuevos competidores, aunque destacó que aún hay oportunidades de crecimiento y la importancia de seguir promoviendo el vino.