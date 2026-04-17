 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Todo listo para Chachingo Wine Fair en Salta

El encuentro, creado por el reconocido enólogo Alejandro Vigil, reúne a más de 40 bodegas de todo el país, destacando especialmente las etiquetas de los Valles Calchaquíes. Se desarrollará hoy y mañana desde las 19:00 en el Centro de Convenciones de Limache.

Salta Hoy

17 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Por Radio Salta, Alejandro Vigil, creador de Chachingo Wine Fair, expresó su entusiasmo por regresar a Salta con la feria, destacando el encuentro con bodegas, enólogos y el público local.

También remarcó la importancia de combinar el vino con la gastronomía y valoró la participación de productores de la región.

Vigil advirtió sobre una caída del consumo en el contexto económico actual, tanto a nivel nacional como internacional.

Señaló cambios en los hábitos, menor consumo de alcohol y la aparición de nuevos competidores, aunque destacó que aún hay oportunidades de crecimiento y la importancia de seguir promoviendo el vino.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO