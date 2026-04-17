Farmacias en alerta por deuda del PAMI y caída del consumo en el sector

Carrasco explicó que el PAMI comenzó a regularizar parcialmente los pagos adeudados, aunque todavía persisten retrasos que complican la operatoria de las farmacias.

Señaló que esperan completar los pagos en las próximas semanas para poder saldar deudas con droguerías, ya que la falta de fondos empieza a afectar la provisión de medicamentos.

Además, indicó que a nivel nacional aún no hay definiciones claras sobre el convenio con las entidades farmacéuticas, aunque destacó que la campaña de vacunación se desarrolla con normalidad y con buena cobertura en farmacias.

La referente advirtió también una caída del consumo en el sector, con pacientes que priorizan medicamentos con mayor cobertura o buscan alternativas más económicas, incluso dejando de comprar algunos productos.

Por último, señaló que cada vez hay más jubilados y menos personas aportando al sistema, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad futura del sistema previsional y de salud.