Guillermo Durand Cornejo apunta contra cambios en el sistema político provincial

Guillermo Durand Cornejo también advirtió sobre una falta de división de poderes en la provincia y criticó el funcionamiento del sistema político y judicial, asegurando que no hay garantías para los ciudadanos ni espacio para el debate público.

El legislador planteó que avanzar hacia un verdadero federalismo es correcto, pero advirtió que debe hacerse de manera gradual y no abrupta, para evitar desequilibrios en las provincias.

Por su parte, Pablo Outes, diputado nacional, evitó referirse puntualmente a la reforma y centró su postura en la necesidad de fortalecer el rol de las provincias y avanzar hacia un esquema más federal.