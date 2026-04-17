 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Guillermo Durand Cornejo apunta contra cambios en el sistema político provincial

El diputado provincial cuestionó al gobernador Gustavo Sáenz por intentar avanzar con cambios que, según afirmó, contradicen la reforma constitucional impulsada años atrás.

Salta Hoy

17 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Guillermo Durand Cornejo también advirtió sobre una falta de división de poderes en la provincia y criticó el funcionamiento del sistema político y judicial, asegurando que no hay garantías para los ciudadanos ni espacio para el debate público.

El legislador planteó que avanzar hacia un verdadero federalismo es correcto, pero advirtió que debe hacerse de manera gradual y no abrupta, para evitar desequilibrios en las provincias.

Por su parte, Pablo Outes, diputado nacional, evitó referirse puntualmente a la reforma y centró su postura en la necesidad de fortalecer el rol de las provincias y avanzar hacia un esquema más federal.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO