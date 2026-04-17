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Amenazas en escuelas: Un detenido por intimidación pública y dos demorados en la provincia

Amenazas en escuelas: Un detenido por intimidación pública y dos demorados en la provinciaTodos son menores de edad y están vinculados a mensajes de amenazas en baños de colegios secundarios. La aparición de pintadas y escritos en baños de colegios secundarios generó una respuesta judicial y policial inmediata en Salta.

Salta Hoy

17 / 04 / 2026

 

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El caso más reciente se originó en la Escuela de Educación Técnica República de la India, de esta capital, donde en los sanitarios aparecieron textos sobre amenazas de tiroteo.

En las últimas horas, las autoridades detuvieron a dos personas tras realizar allanamientos en domicilios relacionados. 

Los celulares secuestrados serán analizados para identificar a los responsables. 

A todo esto, en Rosario de la Frontera, otro colegio también recibió amenazas similares, lo que llevó a la demora de un menor de edad. 

La Justicia investiga si estos hechos están conectados con otros incidentes en el país en lo que se llamó reto viral. 


 

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