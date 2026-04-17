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Fallo por YPF: Destacan estrategia clave que evitó pérdidas millonarias para Argentina

Lo dijo Bernardo Saravia Frías, quien fue Procurador del Tesoro de la Nación.

Salta Hoy

17 / 04 / 2026

 

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Saravia Frías señaló que el fallo representa un alivio para el país frente a un litigio millonario que implicaba riesgos económicos muy altos, incluso sobre la participación estatal en YPF. 

Destacó que evitar este escenario reduce una fuerte presión sobre la economía nacional.

Además, explicó que este tipo de juicios afecta el acceso al financiamiento internacional y la reputación del país, ya que puede dificultar emisiones de deuda y operaciones en los mercados externos.

Remarcó que la clave del resultado estuvo en sostener una estrategia jurídica coherente desde el inicio y a lo largo de distintas gestiones, lo que permitió consolidar la defensa argentina en el tiempo.

Por último, cuestionó la forma en que se realizó la estatización de la empresa, señalando que fue jurídicamente discutible y que eso derivó en el conflicto que se extendió durante años.

 

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