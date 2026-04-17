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Preocupación por la coparticipación y la falta de obras en el interior

Lo dijo el diputado nacional Pablo Outes. Señaló que la caída de la actividad económica impacta directamente en la coparticipación, afectando a provincias y municipios, que atraviesan una situación crítica.

Salta Hoy

17 / 04 / 2026

 

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Cuestionó además la falta de respuesta del Gobierno nacional y advirtió que no hay señales de recuperación en el corto plazo.

El legislador también cuestionó la postura del Gobierno respecto a la obra pública, al considerar que la falta de inversión en infraestructura perjudica la competitividad y el desarrollo. 

Outes advirtió que sin obras clave como rutas o servicios básicos, la situación podría agravarse y llamó a los intendentes a expresar con mayor firmeza estos reclamos.

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