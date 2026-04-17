Reto viral: “Se está trabajando intensamente ante las amenazas en las escuelas”

La funcionaria señaló que ya hay personas identificadas por las amenazas en establecimientos educativos y que la investigación está en manos de la Justicia, que determinará cómo avanzar.

Además, indicó que se mantienen medidas de seguridad mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

La Ministra remarcó que estos hechos no son un juego y advirtió que pueden tener consecuencias legales.

También destacó el trabajo conjunto con docentes, familias y otros organismos, y no descartó que se trate de un reto viral, aunque insistió en que la situación es abordada con total seriedad.