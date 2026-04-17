Gestión regional busca soluciones para los Valles de Lerma y de Siancas

La reunión que el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, mantuvo con un grupo de intendentes del Valle de Siancas y el Valle de Lerma partió de la consigna de mantener un abordaje integral para atender las demandas ciudadanas. Dado que los planteos recorren de manera transversal a las diversas áreas del Gobierno, el funcionario interactúa con los jefes comunales en encuentros regionales para agilizar respuestas y soluciones.

Camacho trazó un esquema con los intendentes de General Güemes, Carlos Rosso; El Bordo, Sergio Copa; Campo Santo, Facundo Taché; La Caldera, Diego Sumbay; y de Vaqueros, Andrea Salvatierra; y con ellos avanzó en el análisis de temas relacionados con el estado de rutas nacionales, atención de la salud, educación, obras de infraestructura urbana e hídrica, seguridad, entre otros.

“Estamos muy atentos a acompañarlos con medidas que optimicen la gestión, la inversión, la acción territorial”, indicó el jefe de Gabinete, sin dejar de hacer mención a la compleja situación de la Provincia por la caída de la coparticipación, los recursos que dejaron de ingresar a las arcas provinciales y la suspensión del envío de recursos por parte de Nación para transporte, incentivo docente, el área de discapacidad, entre otros. Se trata de compromisos que la Provincia decidió absorber con fondos propios.

Al próximo encuentro asistirá el resto de los intendentes del Valle de Lerma para analizar desafíos regionales que comparten por pertenecer a la misma zona. Ya se reunieron con el jefe de Gabinete los jefes comunales de las regiones Noroeste (departamentos San Martín, Orán y Rivadavia), Sureste (departamentos Anta, Rosario de la Frontera y La Candelaria, Metán) y Valles Calchaquíes (departamentos Cachi, Cafayate, San Carlos, Molinos y La Poma).

En las reuniones también participan los secretarios de Obras Públicas y del Interior, Hugo de la Fuente y Javier Diez Villa, y el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés.