Tensión en Tartagal: reclamo por la quita del programa Volver al Trabajo llegó al Concejo

Un grupo de organizaciones sociales se presentó en el Concejo Deliberante de Tartagal para reclamar el respaldo a un proyecto de repudio por la eliminación del Volver al Trabajo. La iniciativa, que ya contaba con dictamen de comisión, fue retirada del temario de la sesión, lo que generó momentos de tensión dentro y fuera del recinto.

Cruces y suspensión de la sesión

Durante la jornada se registraron discusiones entre manifestantes y concejales, en medio de reclamos por el impacto social de la medida. Ante el clima de conflicto, la sesión fue suspendida y pasó a un cuarto intermedio para permitir el diálogo con los vecinos que se habían acercado.

Reclamos por el impacto social

Los manifestantes exigieron explicaciones a los ediles y plantearon la preocupación por la situación de las familias afectadas, en particular de mujeres que dependen del programa para sostener a sus hijos. Si bien reconocieron que la decisión excede la competencia del Concejo, solicitaron acompañamiento institucional para elevar el reclamo a otros niveles del Estado.

Postura de los concejales

Desde el cuerpo legislativo indicaron que el proyecto será tratado en la próxima sesión. Además, señalaron que podrían aprobar una declaración para canalizar el planteo hacia la Legislatura provincial y el Congreso nacional, con el objetivo de que la situación sea abordada a nivel federal.

Continuidad del reclamo

Los beneficiarios del programa, que este mes percibieron el último pago, adelantaron que continuarán con las gestiones para lograr su restitución.