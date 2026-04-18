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Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

El gobierno iraní anunció la medida este sábado.

Mundo

18 / 04 / 2026

 

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El gobierno de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, apenas horas después de haber dispuesto su reapertura parcial. La medida marca un nuevo capítulo en la escalada de tensiones con Estados Unidos.

Acusaciones y respuesta directa

Desde Teherán justificaron la decisión como una respuesta a lo que consideran acciones hostiles de Washington, al que acusaron de mantener bloqueos sobre sus puertos y de incurrir en prácticas que calificaron como “piratería”. Según indicaron, el tránsito marítimo volverá a estar bajo un control estricto.

Impacto en el comercio global

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el transporte de petróleo a nivel mundial, por donde circula una parte significativa del suministro energético. Su cierre genera preocupación en los mercados internacionales, ya que cualquier interrupción impacta de forma directa en los precios del crudo y en la economía global.

Expectativas frustradas de distensión

La reapertura parcial anunciada previamente había generado expectativas de una posible desescalada del conflicto. Incluso, el presidente Donald Trump había señalado que un acuerdo con Irán estaba “muy cerca”. Sin embargo, la nueva decisión pone en duda el avance de las negociaciones.

Escenario incierto pese al alto el fuego

El anuncio se produce en un contexto de intensas gestiones diplomáticas para sostener el alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

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