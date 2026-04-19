Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego y lanzó una dura advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de incumplir el alto el fuego vigente tras presuntos ataques en el estrecho de Ormuz. Según afirmó, embarcaciones internacionales, entre ellas un buque francés y un carguero británico, habrían sido blanco de disparos.

Escalada en el tono del conflicto

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario calificó los hechos como una “violación total” del acuerdo y advirtió que la postura de su gobierno se endurecerá. “Se acabó la amabilidad”, expresó, en una señal de creciente tensión entre ambas naciones.

Negociaciones en paralelo

En medio de este escenario, Trump confirmó que representantes estadounidenses viajarán a Islamabad para continuar las negociaciones diplomáticas. El objetivo es avanzar en un acuerdo que permita desactivar el conflicto en la región.

Impacto económico y energético

El presidente también se refirió a las consecuencias económicas del cierre del estrecho, una de las principales rutas del comercio global de petróleo. Sostuvo que Irán enfrenta pérdidas millonarias diarias, mientras que Estados Unidos podría redirigir sus operaciones hacia puertos como Texas, Luisiana y Alaska.