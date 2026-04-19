Los Pumas 7’s fueron subcampeones en el Seven de Hong Kong

El seleccionado argentino Los Pumas 7's se quedó con la medalla de plata en el tradicional Seven de Hong Kong, que celebró su 50.º aniversario. El equipo alcanzó la final por segundo año consecutivo, consolidando su protagonismo en el circuito internacional.

Final adversa ante Sudáfrica

En el partido decisivo, Argentina cayó ante Sudáfrica por 35-7. El conjunto africano mostró solidez desde el inicio y, tras un primer tiempo parejo, logró imponerse con claridad en la segunda mitad para quedarse con el título.

Un camino exigente hacia la definición

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora llegó a la final tras superar a España en semifinales por 19-12. En ese encuentro se destacaron tries de Matteo Graziano, Santino Zangara y Sebastián Dubuc, en un partido que se definió en los minutos finales.

Desgaste y diferencia en el cierre

En la final, el equipo argentino logró igualar transitoriamente con un try de Zangara, pero el desgaste físico tras la exigente semifinal fue determinante. Sudáfrica aprovechó esa situación y amplió la diferencia con tres tries en el complemento.

Próximo desafío en el circuito

Tras su paso por Hong Kong, Los Pumas 7’s ya se enfocan en su próxima competencia: el Seven de Valladolid, que se disputará a fines de mayo y será una nueva etapa del circuito mundial.