Los Pumas 7’s fueron subcampeones en el Seven de Hong Kong
El seleccionado ya tiene la mirada puesta en el Seven de Valladolid, que se disputará del 29 al 31 de mayo.
Deportes
19 / 04 / 2026
El seleccionado argentino Los Pumas 7's se quedó con la medalla de plata en el tradicional Seven de Hong Kong, que celebró su 50.º aniversario. El equipo alcanzó la final por segundo año consecutivo, consolidando su protagonismo en el circuito internacional.
Final adversa ante Sudáfrica
En el partido decisivo, Argentina cayó ante Sudáfrica por 35-7. El conjunto africano mostró solidez desde el inicio y, tras un primer tiempo parejo, logró imponerse con claridad en la segunda mitad para quedarse con el título.
Un camino exigente hacia la definición
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora llegó a la final tras superar a España en semifinales por 19-12. En ese encuentro se destacaron tries de Matteo Graziano, Santino Zangara y Sebastián Dubuc, en un partido que se definió en los minutos finales.
Desgaste y diferencia en el cierre
En la final, el equipo argentino logró igualar transitoriamente con un try de Zangara, pero el desgaste físico tras la exigente semifinal fue determinante. Sudáfrica aprovechó esa situación y amplió la diferencia con tres tries en el complemento.
Próximo desafío en el circuito
Tras su paso por Hong Kong, Los Pumas 7’s ya se enfocan en su próxima competencia: el Seven de Valladolid, que se disputará a fines de mayo y será una nueva etapa del circuito mundial.