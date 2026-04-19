Este domingo se vivirá una nueva edición del Superclásico River-Boca

El fútbol argentino vuelve a detenerse este domingo con una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, en un duelo que promete intensidad, historia y un estadio Monumental colmado. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará desde las 17 y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El partido se disputará en el Estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y la asistencia en el VAR de Héctor Paletta.

Probables formaciones

En el local, el equipo dirigido por Eduardo Coudet apostaría por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por el lado visitante, el conjunto conducido por Claudio Úbeda formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Un historial reciente muy parejo

En los últimos años, el clásico mostró una paridad notable. De los últimos diez enfrentamientos, River ganó cinco, Boca se impuso en cuatro y solo hubo un empate, lo que refleja lo cerrado que suele ser este tipo de partidos.

Contexto y condimentos especiales

Uno de los focos está puesto en el estado del campo de juego del Monumental, que llega golpeado por la seguidilla de recitales recientes, entre ellos los shows de Bad Bunny y AC/DC, lo que generó preocupación en la previa.

En lo deportivo, Coudet afrontará su primer Superclásico como DT de River, con un historial favorable ante Boca, mientras que Úbeda intentará repetir el triunfo conseguido en su única experiencia previa en este tipo de encuentros, en el Clausura 2025.