Otra vez, un grupo de personas se perdió en el Cerro Elefante, en la zona de San Lorenzo

Se organizó un operativo de rescate que incluyó a policías, bomberos y el Grupo de Operativo de Rescate de Altura de la policía (GORA).

Al llegar, alrededor de la 1:30 de la madrugada, los rescatistas encontraron a 19 excursionistas, uno de ellos afirmó que no estaban perdidos, sino que hacían trekking nocturno.

Sin embargo, sus vehículos habían estado estacionados desde las 4 de la tarde.

Este incidente reabre el debate sobre si los costos de rescate deben ser cubiertos por los involucrados.