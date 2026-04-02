Otra vez, un grupo de personas se perdió en el Cerro Elefante, en la zona de San Lorenzo
El incidente comenzó cerca de la medianoche, cuando un transeúnte notó luces en la cima del cerro y alertó a la policía.
Salta Hoy
02 / 04 / 2026
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Se organizó un operativo de rescate que incluyó a policías, bomberos y el Grupo de Operativo de Rescate de Altura de la policía (GORA).
Al llegar, alrededor de la 1:30 de la madrugada, los rescatistas encontraron a 19 excursionistas, uno de ellos afirmó que no estaban perdidos, sino que hacían trekking nocturno.
Sin embargo, sus vehículos habían estado estacionados desde las 4 de la tarde.
Este incidente reabre el debate sobre si los costos de rescate deben ser cubiertos por los involucrados.