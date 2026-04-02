“No bastan los monumentos”

“Parece poco, pero todos los combatientes le pusimos la cara, el pecho al enemigo.Tenemos el orgullo de decir que en casi 150 años de usurpación fuimos los que le hicimos saber al pirata inglés que cuando la causa es justa, el pueblo argentino con determinación, sacrificio y valentía puede hacer sonar el escarmiento. Se luchó hasta más no poder. Se llegó con sangre y sacrificio extremo al suelo patrio de Malvinas”, indicó en el Campo de la Cruz, donde se desarrolló el acto y posterior desfile.

Yapura hizo mención a la post guerra vivida por los soldados y las luchas burocráticas por el reconocimiento del servicio por parte del Estado “después siguieron otras luchas que también fueron duras. Minaron la razón y la voluntad de vivir de muchos compañeros. La desvalorización nos arrastró a una situación que no merecíamos”.

“No basta solo hacer un monumento y un acto en determinada fecha, sino también seguir creando conciencia que las Islas Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Especialmente en las nuevas generaciones”, dijo el ex combatiente.

Y agregó: “Hasta el fin de nuestros días estaremos aquí presentes para dar testimonio de todo el sacrificio realizado y porque estamos convencidos y firmes de seguir reclamando nuestros derechos sobre los archipiélagos”.