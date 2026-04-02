 imagen

EN VIVO 19:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Incrementos en el precio del pan

Hace dos semanas comenzaron los aumentos sostenidos de los productos panificados como consecuencia del incremento en el precio de la nafta y de los insumos básicos.

Salta Hoy

02 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Así lo dijo por Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA).

Evitó dar un cifra del aumento del pan y explicó que cada panadería se encuentra liberada para manejar los precios que consideren convenientes.

“No nos vamos a poner de acuerdo los panaderos porque hay 30 mil panaderías en el país”, expresó Romano.

Comentó que el azúcar -insumo fundamental para la elaboración de facturas y panes dulces- subió de 35 mil a casi 50 mil pesos. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO