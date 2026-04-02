Incrementos en el precio del pan
Hace dos semanas comenzaron los aumentos sostenidos de los productos panificados como consecuencia del incremento en el precio de la nafta y de los insumos básicos.
Salta Hoy
02 / 04 / 2026
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Así lo dijo por Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA).
Evitó dar un cifra del aumento del pan y explicó que cada panadería se encuentra liberada para manejar los precios que consideren convenientes.
“No nos vamos a poner de acuerdo los panaderos porque hay 30 mil panaderías en el país”, expresó Romano.
Comentó que el azúcar -insumo fundamental para la elaboración de facturas y panes dulces- subió de 35 mil a casi 50 mil pesos.