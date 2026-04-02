Incrementos en el precio del pan

Así lo dijo por Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA).

Evitó dar un cifra del aumento del pan y explicó que cada panadería se encuentra liberada para manejar los precios que consideren convenientes.

“No nos vamos a poner de acuerdo los panaderos porque hay 30 mil panaderías en el país”, expresó Romano.

Comentó que el azúcar -insumo fundamental para la elaboración de facturas y panes dulces- subió de 35 mil a casi 50 mil pesos.