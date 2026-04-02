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Un salvavidas para Hirpace: Habrá un subsidio de luz y agua

El beneficio significa un ahorro de un millón de pesos por mes y alcanzará a la institución durante todo el año.

Salta Hoy

02 / 04 / 2026

 

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Así lo confirmó esta mañana la señora Amalia Peralta, presidente de Hirpace que atiende a 200 niños y jóvenes con parálisis cerebral. 

Mencionó además que legisladores nacionales realizan gestiones en Buenos Aires para agilizar el pago de la obra social Incluir Salud (ex Profe) y Pami.

“Nos dijeron que la semana que viene se podrían regularizar los pagos y así podríamos abonar los sueldos de las 90 personas que trabajan aquí”, manifestó.

 

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