Un salvavidas para Hirpace: Habrá un subsidio de luz y agua
El beneficio significa un ahorro de un millón de pesos por mes y alcanzará a la institución durante todo el año.
Salta Hoy
02 / 04 / 2026
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Así lo confirmó esta mañana la señora Amalia Peralta, presidente de Hirpace que atiende a 200 niños y jóvenes con parálisis cerebral.
Mencionó además que legisladores nacionales realizan gestiones en Buenos Aires para agilizar el pago de la obra social Incluir Salud (ex Profe) y Pami.
“Nos dijeron que la semana que viene se podrían regularizar los pagos y así podríamos abonar los sueldos de las 90 personas que trabajan aquí”, manifestó.