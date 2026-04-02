Un salvavidas para Hirpace: Habrá un subsidio de luz y agua

Así lo confirmó esta mañana la señora Amalia Peralta, presidente de Hirpace que atiende a 200 niños y jóvenes con parálisis cerebral.

Mencionó además que legisladores nacionales realizan gestiones en Buenos Aires para agilizar el pago de la obra social Incluir Salud (ex Profe) y Pami.

“Nos dijeron que la semana que viene se podrían regularizar los pagos y así podríamos abonar los sueldos de las 90 personas que trabajan aquí”, manifestó.