 imagen

EN VIVO 19:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

“Yo pensé que no volvería de las islas”

Así lo dijo esta mañana un ex combatiente de Malvinas al recordar la gesta argentina por recuperar el archipiélago.

Salta Hoy

02 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Yo pensé que iba a morir y que nunca tendría hijos y aquí me ven -gracias a Dios- con mis nietos”, comentó Juan Carlos Villafañe al móvil de Radio Salta. 

Villafañe hizo votos por seguir con la tarea de concientización de la ciudadanía “por eso es importante malvinizar a la juventud”, expresó.

“La rendición fue una desolación inmensa para nosotros porque queríamos seguir, como buenos argentinos, no queríamos perder”, rememoró.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO