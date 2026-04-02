“Yo pensé que no volvería de las islas”

“Yo pensé que iba a morir y que nunca tendría hijos y aquí me ven -gracias a Dios- con mis nietos”, comentó Juan Carlos Villafañe al móvil de Radio Salta.

Villafañe hizo votos por seguir con la tarea de concientización de la ciudadanía “por eso es importante malvinizar a la juventud”, expresó.

“La rendición fue una desolación inmensa para nosotros porque queríamos seguir, como buenos argentinos, no queríamos perder”, rememoró.