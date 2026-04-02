“Yo pensé que no volvería de las islas”
Así lo dijo esta mañana un ex combatiente de Malvinas al recordar la gesta argentina por recuperar el archipiélago.
Salta Hoy
02 / 04 / 2026
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“Yo pensé que iba a morir y que nunca tendría hijos y aquí me ven -gracias a Dios- con mis nietos”, comentó Juan Carlos Villafañe al móvil de Radio Salta.
Villafañe hizo votos por seguir con la tarea de concientización de la ciudadanía “por eso es importante malvinizar a la juventud”, expresó.
“La rendición fue una desolación inmensa para nosotros porque queríamos seguir, como buenos argentinos, no queríamos perder”, rememoró.