 imagen

EN VIVO 19:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

“No es conveniente un incremento del colectivo ahora”

Así lo dijo esta mañana, Federico Núñez Burgos, defensor del Pueblo de Salta al ser consultado sobre la audiencia pública por el aumento del boleto solicitado por Saeta y realizado en La Merced.

Salta Hoy

02 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Dijo por otra parte que la Defensoría del Pueblo recibe gran cantidad de consultas de vecinos muy preocupados por las deudas que mantienen con los bancos por tarjetas de crédito y préstamos personales.

“Los bancos cobran 90 por ciento de interés anual y están siendo implacables, por lo que les estamos pidiendo gestos de solidaridad”, expresó el funcionario y anticipó reuniones con funcionarios del Banco Central.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO