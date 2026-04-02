“No es conveniente un incremento del colectivo ahora”
Así lo dijo esta mañana, Federico Núñez Burgos, defensor del Pueblo de Salta al ser consultado sobre la audiencia pública por el aumento del boleto solicitado por Saeta y realizado en La Merced.
Salta Hoy
02 / 04 / 2026
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Dijo por otra parte que la Defensoría del Pueblo recibe gran cantidad de consultas de vecinos muy preocupados por las deudas que mantienen con los bancos por tarjetas de crédito y préstamos personales.
“Los bancos cobran 90 por ciento de interés anual y están siendo implacables, por lo que les estamos pidiendo gestos de solidaridad”, expresó el funcionario y anticipó reuniones con funcionarios del Banco Central.