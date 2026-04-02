Últimos días para donar ejemplares para la Suelta de Libros

El evento se realizará por sexta vez el 23 de abril, a partir de las 16 horas, en barrio Solidaridad, sobre avenida Ennio Pontussi, junto a la comisaría N° 17.

“Se podrán donar libros de cualquier género: cuentos, novelas, material para adultos y para niños, entre otros, siempre que se encuentren en buen estado”, explicó Verónica Roldán, responsable de Paseos de Compras de la comuna

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en Alvarado 735, o bien, en caso de contar con una cantidad considerable, comunicarse al 3872235604 para coordinar el retiro por parte de personal municipal.

Desde el área de Espacios Públicos destacaron que el objetivo es reunir una gran cantidad de ejemplares y darles un nuevo uso, promoviendo así la lectura y el acceso en los barrios.

“Hasta el momento tenemos cerca de 15 mil libros donados”, dijo Roldán.