La UTA advierte sobre paro si no se paga el aumento salarial otorgado

La medida de fuerza se concretará si no se cumple con el pago de sueldos con el aumento acordado para el mes de marzo.

Los trabajadores se manifestaron preocupados por la situación económica y exigen una respuesta inmediata de las autoridades.

De no recibir una solución, el paro podría comenzar el miércoles de la próxima semana.

Fuentes de SAETA informaron que el pago de sueldos se realiza el cuarto día hábil de cada mes, lo que significa que aún están dentro de los plazos, y expresaron sorpresa por el comunicado de la UTA.