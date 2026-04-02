Salta honró a los caídos en Malvinas a 44 años de la Guerra

Salta conmemoró hoy el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas con una serie de actividades organizadas por la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos por Malvinas, conjuntamente con la Dirección General de Aportes Institucionales de la Secretaría de Gobierno.

El acto central en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, comenzó pasadas las 10:00 en Campo Histórico de La Cruz y culminó con un desfile cívico militar.

El homenaje buscó recordar y honrar la valentía de los héroes de Malvinas y reafirmar el compromiso con la memoria histórica de la gesta.