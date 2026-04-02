Salta honró a los caídos en Malvinas a 44 años de la Guerra
El acto central se desarrolló esta mañana en el Campo Histórico de La Cruz, donde al finalizar la ceremonia hubo un desfile cívico militar. Mirá la galería de fotos.
Salta Hoy
02 / 04 / 2026
Salta conmemoró hoy el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas con una serie de actividades organizadas por la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos por Malvinas, conjuntamente con la Dirección General de Aportes Institucionales de la Secretaría de Gobierno.
El acto central en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, comenzó pasadas las 10:00 en Campo Histórico de La Cruz y culminó con un desfile cívico militar.
El homenaje buscó recordar y honrar la valentía de los héroes de Malvinas y reafirmar el compromiso con la memoria histórica de la gesta.