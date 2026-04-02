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Femicidio en El Tipal: “No imaginé la magnitud del miedo que le tenía”

Así lo dijo la madre de Mercedes Kvedaras en el juicio.

Salta Hoy

02 / 04 / 2026

 

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María del Valle Jiménez de los Ríos declaró durante tres horas en el juicio y reconstruyó los días previos al femicidio, marcados por el miedo de su hija, mensajes clave y la dramática búsqueda que terminó en el hallazgo del cuerpo.

José Figueroa, el acusado del femicidio se negó a declarar ante los jueces en el inicio del debate.Las audiencias pasaron a un cuarto intermedio y retomarán la semana próxima. La reconstrucción de los hechos quedó fijada para el miércoles 8 de abril.

 

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